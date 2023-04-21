МИД Кубы: связи России и Кубы при новом правительстве будут укрепляться

Представитель Министерства иностранных дел Кубы Хисела Гарсия Ривера считает, что отношения между республикой и Россией после переизбрания на пост президента Куы Мигеля Диас-Канеля продолжат укрепляться. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

"С переизбранием президента Диас-Канеля связи с Российской Федерацией еще больше укрепятся. Наш президент недавно посетил Москву. Там был достигнут ряд договоренностей. Сейчас ведется большая работа их реализации", - сказала Гарсия Ривера.

По ее мнения, отношения двух стран имеют историческое значение и сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году, поэтому, подчеркнула представитель кубинского МИД, дружба между Кубой и Россией сохранится "при любом правительстве", а стабильность в кубинской власти поспособствует реализации совместных проектов. Ранее сообщалось, что руководство Никарагуа поздравило Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы.