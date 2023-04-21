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Украина обвинила Пентагон в нехватке вооружения

Власти на Украине обеспокоены, что США предоставили им недостаточно оружия для противостояния России. К такому выводу пришел обозреватель Foreign Policy Джек Детш, передает РИА Новости.

Украина обвинила Пентагон в нехватке вооружения
© ТАСС

Как говорится в публикации, Киев утверждает, что западные страны отправили им недостаточно танков Leopard и Abrams, к тому же поставки начались слишком поздно. Еще одна проблема заключается в том, что немецкие боевые машины приходят из восьми стран и стреляют разными снарядами, пишет автор.

«У Украины старое оружие», — посетовала депутат Рады Александра Устинова в беседе с изданием.

Она указала, что США решились отправить «гораздо меньше», чем Киев изначально просил у Пентагона, а сама помощь приходит «по крупицам».

Представитель Вооруженных сил Украины рассказал, что военнослужащие хотели бы получить все обещанное оружие в кратчайшие сроки, но в текущей ситуации это невозможно. Армия остро нуждается в истребителях, но этот вопрос не решится в ближайшие месяцы, указал он.

Агентство напоминает, что Москва неоднократно заявляла о неразумности отправки военной помощи на Украину, так как это лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что суммарный объем военной помощи США Украине с начала боевых действий достиг 35,4 миллиарда долларов.

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