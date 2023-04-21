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WP сообщила о попытках Вашингтона уговорить Киев оставить Артемовск

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Администрация Соединенных Штатов предупреждала киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (украинское название - Бахмут), поэтому лучше оставить город. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

СМИ сообщили о попытках США уговорить Киев оставить Артемовск
© globallookpress.com

В ней говорится, что Вашингтон еще в январе сообщал Киеву о том, что ВСУ в Артемовске будут окружены российскими войсками. Так, "неуклонное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, окажутся "под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца", отмечается в одном из документов под грифом "совершенно секретно". Издание подчеркивает, что все эти предупреждения не были услышаны украинскими властями.

При этом в материалах сказано, что также предлагалось подорвать моральный дух российских войск. Вашингтон, по данным газеты, рекомендовал Киеву направить против ВС РФ "улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения" - сочетание артиллерии и ракет класса "земля - воздух".

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил ТАСС, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска. Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, попытки ВСУ в Артемовске и нескольких населенных пунктах ДНР контратаковать штурмовые отряды пресечены.

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