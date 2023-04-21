СМИ сообщили о попытках США уговорить Киев оставить Артемовск

Администрация Соединенных Штатов предупреждала киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (украинское название - Бахмут), поэтому лучше оставить город. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

В ней говорится, что Вашингтон еще в январе сообщал Киеву о том, что ВСУ в Артемовске будут окружены российскими войсками. Так, "неуклонное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, окажутся "под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца", отмечается в одном из документов под грифом "совершенно секретно". Издание подчеркивает, что все эти предупреждения не были услышаны украинскими властями.