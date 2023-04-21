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В КНДР заявили, что G7 не вправе оспаривать статус республики как ядерной державы

Статус КНДР как мировой ядерной державы "окончателен и необратим", и страны Группы семи (G7) не имеют полномочий осуждать Пхеньян за использование его суверенных прав. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

В КНДР заявили, что G7 не вправе оспаривать статус республики как ядерной державы
© ТАСС

"Группа семи не имеет полномочий и права предъявлять претензии к тому, что КНДР пользуется своими суверенными правами. США и Запад не вправе вести рассуждения о нашем статусе как обладателя ядерного оружия, и он никак не изменится, как бы они ни придирались. Положение КНДР как мировой ядерной державы окончательное и необратимое", - приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам главы МИД КНДР, "мнение относительно того, что только Вашингтон обладает правами и возможностями по нанесению ядерного удара, является анахроническим". "Уточняю, что суть обладания нами ядерным оружием заключается в том, что мы делаем это вынужденно в целях последовательной защиты от угрозы США, а не в целях получения чьего-то признания. Если Группа семи предпримет какие-либо попытки посягательства на суверенитет и основные интересы КНДР, то мы будем принимать беспощадные ответные меры", - добавила она.

Главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам завершившегося 18 апреля заседания в Каруидзаве приняли совместное заявление, в котором осудили запуски баллистических ракет Пхеньяном и выступили за осуществление полной денуклеаризации КНДР. Кроме того, министры подчеркнули, что КНДР никогда не сможет получить статус государства, обладающего ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

КНДР в этом году провела уже 12 ракетных запусков, включая, как утверждает Пхеньян, первые испытания новой межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты "Хвасон-18".

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