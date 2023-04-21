США молчат о намерениях союзников установить барьеры на сельхозтовары с Украины
Соединенные Штаты намеренно не говорят о планах некоторых европейских стран ввести протекционистские барьеры на сельскохозяйственные товары с Украины. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.
«Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров», — указали дипломаты. Они подчеркнули, что в США «почему-то» предпочитают никак не комментировать эту ситуацию.
В дипломатической миссии указали, что Запад заботится исключительно о собственном благополучии и беспокоится, что дешевое зерно из Украины станет предпочтительнее для местных жителей.
Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в сокрытии информации о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки. При этом Вашингтон продолжает обвинять Москву в оказании геополитического давления при помощи продовольствия, заявили дипломаты.