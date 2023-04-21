Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта

«Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — указал политик. Он подчеркнул, что инфляция в стране достигла немыслимых значений, а вокруг США активно формируются недружественные союзы.