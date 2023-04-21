Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны действующей власти в Вашингтоне было огромной ошибкой выводить войска из Афганистана. Россия увидела слабость нынешнего правительства Соединенных Штатов и решилась на начало боевых действий. Такое заявление Трамп сделал в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube, передает РИА Новости.
«Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны», — сказал он. Трамп указал, что президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин увидели некомпетентность США и потому решились действовать на Украине.
Бывший президент США добавил, что во времена его лидерства военный конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск нападения Китая на Тайвань.
Ранее Дональд Трамп заявил, что экономике США и доллару грозит тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Он уточнил, что американская валюта постепенно «уничтожается», скоро США перестанут быть мировым стандартом.
«Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — указал политик. Он подчеркнул, что инфляция в стране достигла немыслимых значений, а вокруг США активно формируются недружественные союзы.