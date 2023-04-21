Путин сообщил о постоянном контакте с Пушилиным

Отмечается, что российский лидер провел заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. «Мы с вами в контакте постоянном», — сказал Путин Пушилину в ходе беседы.

Российский президент пообщался с врио главы республики по вопросу самоуправления, признав, что проблем в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле «несопоставимо больше», чем в других регионах.

Во время заседания Путин также заявил, что отправившиеся в зону спецоперации муниципальные чиновники показали пример преданности родине и ее интересам. «Они (...) сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — сказал президент.