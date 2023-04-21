Байден обсудил с Макроном конфликт на Украине и его визит в Китай

Американский президент Джо Байден обсудил с французским главой его визит в Китай и конфликт на Украине. Об этом 20 апреля сообщил Белый дом.

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«Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и продолжаемую ими работу над продвижением процветания, безопасности и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Белом доме, президенты «подтвердили незыблемость поддержки Украины перед лицом жестокой российской агрессии».

В четверг Джо Байден созванивался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также ездила в КНР.

С 5 по 7 апреля Эммануэль Макрон посетил Китай с государственным визитом. После встреч с главой КНР Си Цзиньпином президент Франции призвал Евросоюз не ввязываться в противостояние Пекина и Вашингтона. Позднее его словам о том, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай, вызвали волну критики в Европе.