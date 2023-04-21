Республиканцы возмущены утечками данных о присутствии военных США на Украине

Некоторые члены Республиканской партии возмутились утечкой секретных файлов, которые рассказывают о присутствии военнослужащих США на территории Украины . Они раскритиковали президента Джо Байдена за этот инцидент. Об этом пишет газета The Hill, передает РИА Новости .

«Некоторые законодатели-республиканцы выражают возмущение утечкой документов, свидетельствующих, что 14 американских спецназовцев находятся на Украине», — говорится в публикации. Газета напоминает, что Пентагон много месяцев подряд заверял, что группа морских пехотинцев на Украине защищает посольство. Представители радикальных сил даже использовали эту информацию с целью доказать более широкое присутствие солдат США на Украине, чтобы запугать людей перспективой прямого столкновения военных сил Москвы и Вашингтона.

Пентагон заверил, что военные США на Украине обеспечивают безопасность посольства, поддерживают аппарат военного атташе, но не участвуют в боевых действиях. The Hill пишет, что некоторые республиканцы все равно активно выразили недовольство утечкой в сеть секретных материалов на эту тему и обвинили Джо Байдена во лжи. Ранее администрация главы США заявляла, что не отправит на Украину наземные силы в рамках ее противостояния с Москвой.