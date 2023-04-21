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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на пятницу, 21 апреля.

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
© Вечерняя Москва

Согласно данным онлайн-карты сигнал тревоги прозвучал почти одновременно в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины в 15:13 по московскому времени, передает РИА Новости.

Вечером 19 апреля в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.

14 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью в подконтрольном Украине Запорожье прогремело около 2–3 взрывов. Один из взрывов, по его словам, произошел в Шевченковском районе, а другой — в Заводском.

Воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины 13 апреля. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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