Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине показал лицемерие Запада

«Он (министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. — RT) сказал мне, что война всё изменила. Да, так и есть, изменилось многое, и мы поняли, какое лицемерие было со стороны всех вас (Запада. — RT)», — заявил он в эфире телеканала «ТВ Прва».