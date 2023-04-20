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Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине

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Президенты США и Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает «РИА Новости».

Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
© globallookpress.com

«Макрон представил результаты своего государственного визита в Пекин. Китай должен сыграть свою роль, содействуя в среднесрочной перспективе прекращению конфликта в соответствии с принципами и целями Устава ООН», — озвучили во дворце содержание телефонного разговора двух глав.

Там отметили, что оба президента согласились с важностью продолжения взаимодействия с властями КНР на этой основе.

Напомним, что Макрон посетил Китай 5-7 апреля в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он провел в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, в том числе они касались ситуации на Украине.

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