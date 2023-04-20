Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине

Президенты США и Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден считают, что Китай должен сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает «РИА Новости».

«Макрон представил результаты своего государственного визита в Пекин. Китай должен сыграть свою роль, содействуя в среднесрочной перспективе прекращению конфликта в соответствии с принципами и целями Устава ООН», — озвучили во дворце содержание телефонного разговора двух глав.

Там отметили, что оба президента согласились с важностью продолжения взаимодействия с властями КНР на этой основе.