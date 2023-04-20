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Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

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Министерство иностранных дел Нидерландов сообщает, что спецпосланник МИД королевства по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за того, что назвал украинцев русскими.

Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
© РИА Новости

«Украинцы – это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность», – заявил он для книги Дилессена.

Кроме того, Рон ван Дартел также говорил о том, что мировые политики ведут себя «наивно» по отношению к России.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», – сказано в сообщении нидерландского МИД.

Ведомство также уточнило, что пророссийский комментарий был сделан ещё до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, но были опубликованы только сейчас.

Ранее разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России.

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