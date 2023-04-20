Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщает, что спецпосланник МИД королевства по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за того, что назвал украинцев русскими.

«Украинцы – это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность», – заявил он для книги Дилессена.

Кроме того, Рон ван Дартел также говорил о том, что мировые политики ведут себя «наивно» по отношению к России.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», – сказано в сообщении нидерландского МИД.

Ведомство также уточнило, что пророссийский комментарий был сделан ещё до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, но были опубликованы только сейчас.