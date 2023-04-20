Вучич заявил, что больше не верит Западу

Президент Сербии Александар Вучич больше не верит Западу, который шантажирует Сербию. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Prva TV.
"Они все мне обещали [на переговорах в Охриде], что в первую очередь идет Сообщество сербских муниципалитетов, а потом уже я, Вучич, исполню то, что обещал. <...> Они мне врали с самого начала, они врали Сербии с самого начала, и они знают, что врут. Я вам скажу, что я им больше не верю, ни в чем не верю", - заявил Вучич.
Президент Сербии отметил, что все, чего хочет международное сообщество "это использовать войну на Украине, чтобы еще раз растоптать" Сербию, потому что сейчас у нее есть что терять в экономическом плане, в отличие от Сербии 1999 и 2008 годов.
"Сегодня нам есть что терять, и они нас шантажируют", - подчеркнул Вучич.
Ранее на переговорах в северомакедонском Охриде Белград и Приштина при посредничестве представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака договорились по некоторым позициям, в частности, об имплементации давно согласованного Сообщества сербских муниципалитетов на территории автономного сербского края Косова и Метохии. Без имплементации этой договоренности Сербия отказывается двигаться дальше в нормализации отношений Белграда и Приштины. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти после возвращения из Охрида подвергся резкой критике из-за согласия с этим пунктом соглашения, после чего заявил, что Сообщество сербских муниципалитетов не может быть создано, так как это противоречит конституции непризнанного образования.
Опубликованное 27 февраля "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии" требует от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края. Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".