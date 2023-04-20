Вучич заявил, что больше не верит Западу

"Они все мне обещали [на переговорах в Охриде], что в первую очередь идет Сообщество сербских муниципалитетов, а потом уже я, Вучич, исполню то, что обещал. <...> Они мне врали с самого начала, они врали Сербии с самого начала, и они знают, что врут. Я вам скажу, что я им больше не верю, ни в чем не верю", - заявил Вучич.