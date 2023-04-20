Вучич назвал позором Европы выборы в непризнанном Косове без участия сербов

Выборы в автономном сербском крае Косово и Метохия, которые бойкотирует сербское население региона, являются позором Европы. Об этом в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV Prva.

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"[День выборов в непризнанном Косове] будет ужасным днем для демократии, тяжелым днем для сербского народа. Это будет день официального позора Европы, всего мира из-за того, что они организовали, приветствуют и делают", - сказал Вучич.

Президент также подчеркнул, что все, что происходит в Косове и Метохии, "является позором стран "Квинты" (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия). Он объяснил, что сербы бойкотируют выборы и покинули институты власти непризнанной республики из-за террора со стороны Приштины, ареста сербских граждан, присутствия полиции непризнанного Косова на севере края.

14 ноября 2022 года президент непризнанного Косова Вьоса Османи назначила на 18 декабря внеочередные выборы в населенной сербами северной части автономного сербского края в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица. На консультации по новым выборам не явились представители главной политической силы - "Сербского списка", представляющего интересы сербов в Косове и Метохии, поэтому Османи вела переговоры с искусственно созданными "сербскими партиями", которые не имеют никакой реальной поддержки сербского населения. При этом Приштина назначила на освободившиеся после выхода сербов из органов власти посты в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее 2% голосов сербов.