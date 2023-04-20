Эрдоган объявил о начале поставок черноморского газа в Турцию

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 20 апреля, дал старт поставкам в республику черноморского газа. Торжественная церемония запуска состоялась на ГПК «Фильос» в провинции Зонгулдак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Эрдоган пояснил, что страна отмечает 20 апреля два праздника - грядущий Ураза-байрам и начало поставок газа с месторождений в Черном море.

Турецкий лидер подчеркнул, что поставки газа являются важным этапом в деле обретения Анкарой энергонезависимости.

По его словам, предполагается, что добыча на начальном этапе составит 10 млн кубометров ежедневно. В дальнейшем, по мере нарастания мощности, добытый на месторождение энергоресурс закроет 30% потребностей Турции в газе.

Фильос и Зонгулдак за счет проекта превратятся в одну из ключевых энергетических и технологических баз, уточнил Эрдоган.