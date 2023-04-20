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В Госдепе сочли небезопасным эвакуировать американских частных лиц из Судана

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе США считают небезопасным эвакуировать из Судана американских частных лиц.

В Госдепе сочли небезопасным эвакуировать американских частных лиц из Судана
© Lenta.ru

«Проводить силами правительства США координированную эвакуацию частных американских граждан сейчас небезопасно», — отметил Патель.

Патель подчеркнул, что из-за столкновений перекрыты аэропорт столицы Судана Хартума и сухопутная граница с Чадом. Он добавил, что американские дипломаты находятся на связи с соотечественниками в африканской стране и оказывают посильную помощь.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Позже на посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции.

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