В Белом доме отказались поддерживать обе стороны конфликта в Судане

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане. Трансляцию вел CBS News.

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«Это не так», — отметил Кирби, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США какую-либо из сторон в данном конфликте.

Чиновник подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Судане значительно ухудшилась. По словам Кирби, Соединенные Штатв провели переговоры с обеими сторонами конфликта в Судане и донесли до них, что «насилие должно прекратиться немедленно».