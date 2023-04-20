$81.62-0.0489.46+0.09

В Белом доме отказались поддерживать обе стороны конфликта в Судане

1

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане. Трансляцию вел CBS News.

В Белом доме отказались поддерживать обе стороны конфликта в Судане
© Lenta.ru

«Это не так», — отметил Кирби, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США какую-либо из сторон в данном конфликте.

Чиновник подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Судане значительно ухудшилась. По словам Кирби, Соединенные Штатв провели переговоры с обеими сторонами конфликта в Судане и донесли до них, что «насилие должно прекратиться немедленно».

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Позже на посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий