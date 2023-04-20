Байден обсудил с главой Еврокомиссии помощь Украине и антироссийские санкции

«Президент Байден и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, а также продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за ее агрессию», – сообщил Вашингтон по итогам прошедшего телефонного разговора.