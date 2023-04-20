$81.62-0.0489.46+0.09

Байден обсудил с главой Еврокомиссии помощь Украине и антироссийские санкции

61

В Белом доме сообщили, что между президентом США Джо Байденом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор. Его темой стала дальнейшая помощь Украине и новые санкции против России. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден обсудил с главой Еврокомиссии помощь Украине и антироссийские санкции
© globallookpress.com

«Президент Байден и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, а также продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за ее агрессию», – сообщил Вашингтон по итогам прошедшего телефонного разговора.

Кроме того, Байден и фон дер Ляйен также обсудили визит главы Еврокомиссии в Пекин и ситуацию вокруг Тайваня.

5 апреля состоялся визит президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Пекин.

61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий