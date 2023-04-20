Байден обсудил с главой Еврокомиссии помощь Украине и антироссийские санкции
В Белом доме сообщили, что между президентом США Джо Байденом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор. Его темой стала дальнейшая помощь Украине и новые санкции против России. Об этом пишет РИА «Новости».
«Президент Байден и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен подтвердили обязательства США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, а также продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за ее агрессию», – сообщил Вашингтон по итогам прошедшего телефонного разговора.
Кроме того, Байден и фон дер Ляйен также обсудили визит главы Еврокомиссии в Пекин и ситуацию вокруг Тайваня.
5 апреля состоялся визит президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Пекин.