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В Судане за время столкновений погибли более 600 человек

Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.

Названо число погибших в столкновениях в Судане
© ТАСС

Такие данные привел в четверг суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

"В столкновениях в Судане погибли более 600 человек", - сказал глава Минздрава, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Стали известны причины попытки госпереворота в Судане

Ибрагим добавил, что в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц.

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