Названо число погибших в столкновениях в Судане

В Судане за время столкновений погибли более 600 человек
Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.
Такие данные привел в четверг суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.
"В столкновениях в Судане погибли более 600 человек", - сказал глава Минздрава, слова которого привел телеканал Al Hadath.
Ибрагим добавил, что в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц.