В Оттаве неизвестный облил забор посольства России красной краской

Неизвестный злоумышленник облил фундамент забора посольства России в Оттаве красной краской, нанеся ущерб имуществу российского диппредставительства. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

"Очередной случай проявления русофобии произошел в ночь с понедельника на вторник, когда неизвестный в полностью закрывающей лицо маске облил фундамент забора посольства красной краской, тем самым нанеся значительный ущерб посольству РФ", - сказал дипломат.

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По словам Проскурякова, посольство уже обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника, стражам порядка были переданы записи с камер видеонаблюдения.

"Также в МИД Канады была передана нота с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - добавил собеседник агентства.

Проскуряков обратил внимание на то, что канадское посольство в Москве действует до сих пор в режиме "полного комфорта", "потому что Россия полностью обеспечивает и уважает права иностранных дипмиссий". Дипломат напомнил, что существует и принцип взаимности, "поэтому в интересах режима [премьер-министра Джастина] Трюдо все же обеспечивать в полном объеме безопасность и сохранность наших дипмиссий - не только посольства в Оттаве, но и генконсульств в Монреале и Торонто".

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов сообщил ТАСС, что в ночь с 11 на 12 сентября 2022 года неизвестный человек перекинул на территорию посольства бутылку с зажигательной смесью. При ударе о землю жидкость не воспламенилась, пострадавших и разрушений не было. В посольстве тогда расценили произошедшее как попытку совершения террористического акта.