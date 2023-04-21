Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге

Британский вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в том, что он издевался над сотрудниками, работая в разных ведомствах. Свое заявление об уходе с поста Рааб разместил в Twitter.

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Он отметил, что информация о жалобах на буллинг с его стороны подтвердились. При этом Рааб не согласился с выводами расследования, назвав их «ошибочными» и заявил, что это дело создало опасный прецедент. Однако он заверил, что по-прежнему поддерживает правительство и премьер-министра Риши Сунака.

Как пишет Sky News, обвинения в отношении Рааба появились еще в ноябре. Бывшие сотрудники утверждали, что он создал «культуру страха» в их отделах. Он отверг обвинения и потребовал провести расследование в отношении себя.

26 февраля Рааб пообещал уйти в отставку при подтверждении обвинений в буллинге.