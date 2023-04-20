США признали угрозу экономического размежевания с Китаем

Вашингтон признает угрозу отказа от экономического сотрудничества с Пекином, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.
«США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир», — признала она.
При этом она отметила глубокую интеграцию экономик двух стран, добавив, что ежегодный товарооборот составил 700 миллиардов долларов. Кроме того, при необходимости США воспрепятствуют КНР, чтобы не позволить получить доступ к определенным технологиям.