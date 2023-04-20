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Армия Судана отвергла диалог со спецназом до его возвращения в места постоянной дислокации

Суданская армия не будет вести никаких переговоров с представителями сил быстрого реагирования (спецназом) до тех пор, пока их отряды не вернутся в места своей постоянной дислокации. Об этом в четверг заявил командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Диалога со спецназом не будет, пока его подразделения не вернутся на свои постоянные позиции, которые они занимали до декабря прошлого года", - указал аль-Бурхан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

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