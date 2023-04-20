Суданская армия не будет вести никаких переговоров с представителями сил быстрого реагирования (спецназом) до тех пор, пока их отряды не вернутся в места своей постоянной дислокации. Об этом в четверг заявил командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.