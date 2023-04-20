У Киево-Печерской лавры появились спецподразделения полиции с автоматами

Возле Киево-Печерской лавры заметили специальные подразделения украинской полиции с автоматами, об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Свыше 10 сотрудников спецподразделения в красных беретах подошли к монастырю, у 39-го корпуса обители выстроился цепью второй отряд полицейских, передает ТАСС со ссылкой на данные СПЖ.

По данным организации, силовики пытаются во второй раз захватить 39-й корпус, но их не пускают прихожане.

На территории лавры собрались десятки сторонников канонической Украинской православной церкви.

Ранее в четверг сообщалось, что собирающихся прихожан не пускают внутрь монастыря.