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У Киево-Печерской лавры появились спецподразделения полиции с автоматами

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Возле Киево-Печерской лавры заметили специальные подразделения украинской полиции с автоматами, об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

У Киево-Печерской лавры появились спецподразделения полиции с автоматами
© РИА Новости

Свыше 10 сотрудников спецподразделения в красных беретах подошли к монастырю, у 39-го корпуса обители выстроился цепью второй отряд полицейских, передает ТАСС со ссылкой на данные СПЖ.

По данным организации, силовики пытаются во второй раз захватить 39-й корпус, но их не пускают прихожане.

На территории лавры собрались десятки сторонников канонической Украинской православной церкви.

Ранее в четверг сообщалось, что собирающихся прихожан не пускают внутрь монастыря.

В комиссия украинские власти опечатали один из корпусов лавры.

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