Французский политик назвал членов НАТО «сумасшедшими»
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что члены НАТО «сумасшедшие», а также призвал Париж выйти из альянса. Об этом он написал в своём Twitter.
Отметим, что это не первый раз, когда Филиппо выступает с критикой в сторону стран Запад. По его мнению, оказывая помощь Украине, страны Евросоюза лишь затягивают конфликт и толкают человечество к третьей мировой войне. Кроме того, Филиппо выступал с призывом отменить антироссийские санкции.
Ранее Флориан Филиппо заявил, что Китай проигнорировал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда та посетила Пекин вместе с Макроном.