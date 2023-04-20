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Французский политик назвал членов НАТО «сумасшедшими»

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что члены НАТО «сумасшедшие», а также призвал Париж выйти из альянса. Об этом он написал в своём Twitter.

Французский политик назвал членов НАТО «сумасшедшими»
© РИА Новости

«Генсек НАТО только что заявил в Киеве: "Будущее Украины – в евроатлантической семье, в НАТО"! Вот как надо подливать масло в огонь войны, саботируя мирные инициативы! Эти люди сумасшедшие, давайте выйдем из НАТО», – написал Филиппо.

Отметим, что это не первый раз, когда Филиппо выступает с критикой в сторону стран Запад. По его мнению, оказывая помощь Украине, страны Евросоюза лишь затягивают конфликт и толкают человечество к третьей мировой войне. Кроме того, Филиппо выступал с призывом отменить антироссийские санкции.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что Китай проигнорировал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда та посетила Пекин вместе с Макроном.

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