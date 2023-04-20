$81.65+0.0589.37-0.20
20 минут назад

Италия рассматривает возможность заморозить активы Усса

ТАСС

Власти Италии рассматривают возможности по заморозке активов российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщил, выступая в нижней палате парламента в четверг, министр юстиции Карло Нордио.

Италия рассматривает возможность заморозить активы Усса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артема Усса, хотя бы попытаемся воздействовать", - сказал министр.

В своем выступлении он представил обстоятельства дела российского гражданина, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержанного в Италии по международному ордеру 17 октября прошлого года. Его экстрадиции требовали США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. После того как суд в Милане принял положительное решение по вопросу, 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Ранее итальянские СМИ сообщали, что в Италии у Усса был бизнес.

В мире,Происшествия,Артем Усс,Александр Усс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий