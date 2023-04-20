Италия рассматривает возможность заморозить активы Усса

Власти Италии рассматривают возможности по заморозке активов российского предпринимателя Артема Усса , арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщил, выступая в нижней палате парламента в четверг, министр юстиции Карло Нордио.

"Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артема Усса, хотя бы попытаемся воздействовать", - сказал министр.

В своем выступлении он представил обстоятельства дела российского гражданина, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержанного в Италии по международному ордеру 17 октября прошлого года. Его экстрадиции требовали США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. После того как суд в Милане принял положительное решение по вопросу, 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Ранее итальянские СМИ сообщали, что в Италии у Усса был бизнес.