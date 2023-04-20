Партия мэра Кишинева предложила сделать евроинтеграцию национальной идеей
Партия «Движения национальной альтернативы» предлагает сделать европейскую интеграцию национальной идеей Молдавии. Об этом у себя в Telegram-канале заявил лидер политсилы и мэр Кишинева Ион Чебан.
«Партия MAN выступает за то, чтобы европейская интеграция была национальной идеей Молдавии. Кишиневский пакт мы отправим для консультаций всем лицам, принимающим решения, партиям, гражданскому обществу и посольствам», — написал он.
Чебан указал, что таким образом MAN хочет «объединить все категории общества и всех граждан», которые поддерживают сближение с Евросоюзом. По его словам, подписав пакт стороны, выразят свою приверженность развитию Молдавии путем продвижения демократических ценностей.
Чебан уверен, что европейская интеграция предоставит стране «возможность сократить отставание от ведущих стран за счет внутренних усилий и широкого сотрудничества, модернизировать государство в соответствии с новыми реалиями информационного общества и создать условия для повышения качества жизни граждан».