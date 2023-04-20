Партия мэра Кишинева предложила сделать евроинтеграцию национальной идеей

Партия «Движения национальной альтернативы» предлагает сделать европейскую интеграцию национальной идеей Молдавии. Об этом у себя в Telegram-канале заявил лидер политсилы и мэр Кишинева Ион Чебан.

«Партия MAN выступает за то, чтобы европейская интеграция была национальной идеей Молдавии. Кишиневский пакт мы отправим для консультаций всем лицам, принимающим решения, партиям, гражданскому обществу и посольствам», — написал он.

Чебан указал, что таким образом MAN хочет «объединить все категории общества и всех граждан», которые поддерживают сближение с Евросоюзом. По его словам, подписав пакт стороны, выразят свою приверженность развитию Молдавии путем продвижения демократических ценностей.