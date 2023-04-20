Курортный сезон на Украине пройдет без моря

Курортный сезон на Украине пройдет без доступа к Черному морю. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает агентство УНИАН.

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«Морские пляжи будут закрыты из-за интенсивного минирования и опасности для людей», — отметил Ким.

Он добавил, что внутренние воды, лиманы и реки будут открыты, но только при отсутствии угрозы. По словам Кима, течение в море и лиманах может выносить на берег опасные предметы даже в 50 километрах от места попадания их в воду.

В свою очередь пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что местные власти предупреждены о нецелесообразности открытия курортного сезона. Она также сообщила об ожидании официального решения Одесской областной военной администрации.