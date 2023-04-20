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15 минут назад

Курортный сезон на Украине пройдет без моря

Lenta.ru

Курортный сезон на Украине пройдет без доступа к Черному морю. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает агентство УНИАН.

Курортный сезон на Украине пройдет без моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Морские пляжи будут закрыты из-за интенсивного минирования и опасности для людей», — отметил Ким.

Он добавил, что внутренние воды, лиманы и реки будут открыты, но только при отсутствии угрозы. По словам Кима, течение в море и лиманах может выносить на берег опасные предметы даже в 50 километрах от места попадания их в воду.

В свою очередь пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что местные власти предупреждены о нецелесообразности открытия курортного сезона. Она также сообщила об ожидании официального решения Одесской областной военной администрации.

Ранее бывший британский офицер Глен Грант, работавший консультантом на Украине, заявил, что Черное море является слабым местом на восточном фланге НАТО. Данная ситуация сложилась из-за «слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции», в связи с этим, по его словам, присутствия Североатлантического альянса в Черном море нет.

В мире,Глен Грант,Виталий Ким,НАТО,
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