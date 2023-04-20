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1 час назад

Во Франции нашли замок Коломойского

Lenta.ru

Замок XV века, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, а также его апартаменты напротив Эйфелевой башни нашли журналисты программы расследований «Схемы». Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Во Франции нашли замок Коломойского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о двух квартирах, четырех апартаментах, двух подвальных помещениях и двух парковочных местах напротив главной достопримечательности Парижа.

Все перечисленные объекты, как и замок, зарегистрированы на французские фирмы, конечный бенефициар которых — сестра Коломойского Лариса Черток.

В декабре 2022 года Коломойский, считавшийся главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes. Это произошло после национализации принадлежащих Коломойскому нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».

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