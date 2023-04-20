Пока вы не уснули: одна из целей СВО на Украине и взрыв ракеты с кораблем Starship

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине

Недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.

Ракета с кораблем Starship взорвалась после запуска

Космический корабль Starship с первой ступенью Super Heavy компании SpaceX взорвался при попытке запуска. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, нештатная ситуация произошла через три минуты после старта. По неизвестным причинам, корабль вошел в неконтролируемое вращение, первая ступень не отделилась, затем последовал взрыв.

Кеннеди-младший рассказал скрываемую США правду о российских войсках

Американские власти замалчивают тот факт, что российским войскам невозможно противостоять. Об этом заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, пишет РИА Новости.

Зеленский призвал НАТО принять решение о вступлении Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступило время, когда НАТО пора принять решение о присоединении страны к альянсу. Его слова передает Reuters.

«Нет ни единого объективного барьера для политического решения пригласить Украину в альянс, и сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, настало время для соответствующих решений», — призвал он во время пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Bloomberg: Россия подготовила «сюрприз» для уходящих компаний

Российские власти намерены заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Найдено мешающее работе Starlink на Украине оружие

Российские военные используют секретное оружие, с помощью которого могут лишать связи Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Информацию о тайной системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) журналисты WP нашли в раскрытых секретных данных из Пентагона. Согласно отчету разведки США, Россия в течение нескольких месяцев использовала на Украине систему РЭБ «Тобол». С помощью тайного оружия российские войска якобы мешали работе спутниковой системы Starlink, которой пользуются ВСУ.

Турция обозначила позицию по антироссийским санкциям

Анкара не будет исполнять введенные некоторыми странами антироссийские санкции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил позицию страны касательно ограничений против Москвы, передает ТАСС.

Спутник НАСА, за падение которого приняли вспышку над Киевом, сошел с орбиты

Солнечный зонд НАСА RHESSI, за падение которого многие приняли вчерашнюю вспышку в небе над Киевом, сошел с орбиты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Космического командования Вооруженных сил США, он уже сгорел в атмосфере.

Спутник RHESSI был запущен в 2002 году и продолжал работать до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты наблюдал за вспышками на Солнце. Научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей.

Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины задумались над введением запрета на большую часть экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, данная идея обсуждается официальными лицами перед саммитом лидеров G7 в Японии, который состоится в мае.

Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил отсутствие санкций к россиянам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит издание «Аргументы и Факты».