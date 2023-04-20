Космическое агентство Украины назвало вероятную причину вспышки над Киевом
Наиболее вероятной причиной яркой вспышки, которая произошла накануне в небе над Киевом, является падение метеорита. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины пишет ТАСС.
19 апреля над Киевом и областью прогремели взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Они произошли до объявления в регионе сигнала о воздушной тревоге. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил яркую вспышку в небе над Киевом результатом работы ПВО и призвал «не переживать насчет НЛО». Однако вскоре удалил свое сообщение.
После украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал происшествие в небе над украинской столицей с падением на Землю спутника NASA. Сегодня стало известно, что солнечный зонд НАСА RHESSI сошел с орбиты.
Однако в Государственном космическом агентстве Украины подчеркнули, что информация о возможном сходе с орбиты спутника NASA не подтверждается.
При этом там напомнили, что ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, который дает метеорный поток. А метеориты, проходя через атмосферу Земли, оставляют яркие вспышки или так называемые огненные шары.