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Зеленский призвал НАТО принять решение о вступлении Украины в альянс

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступило время, когда НАТО пора принять решение о присоединении страны к альянсу. Его слова передает Reuters.

«Нет ни единого объективного барьера для политического решения пригласить Украину в альянс, и сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, настало время для соответствующих решений», — призвал он во время пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политик добавил, что его пригласили принять участие в июльском саммите альянса в Вильнюсе, который, по его мнению, может стать «историческим». Зеленский поблагодарил НАТО за это, однако он подчеркнул, что и для Украины важно получить соответствующее приглашение.

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О визите генсека НАТО в Киев стало известно 20 апреля. Согласно информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, поездка Столтенберга в столицу государства является завершающим этапом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля, где «будут обсуждаться меры военной поддержки этой страны перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии».

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