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В Киеве могут отобрать землю у российского посольства

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Киевский городской совет намерен изъять землю российского посольства, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщило издание «Обозреватель». Отмечается, что здание пустует, дипломаты уехали перед началом военной операции, а отношения двух стран разорваны.

В Киеве могут отобрать землю у российского посольства
© РИА Новости

Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипломатического учреждения <...> в собственность украинского государства, — заявил Кличко.

В январе — феврале 2022 года ещё до начала военной спецоперации России многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

22 февраля 2022 года Киев отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины Василия Покотило для проведения консультаций, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. 23 февраля во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.

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