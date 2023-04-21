На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ночь на 21 апреля на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены включились в 00:08 мск в Полтавской области.

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После этого воздушная тревога охватила остальные регионы страны, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области. Воздушная тревога 19 апреля была объявлена в Киеве и Киевской области Украины. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.