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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в ночь на 21 апреля на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены включились в 00:08 мск в Полтавской области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
© Depositphotos

После этого воздушная тревога охватила остальные регионы страны, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области. Воздушная тревога 19 апреля была объявлена в Киеве и Киевской области Украины. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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