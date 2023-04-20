DEA призвало отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках»

Датское энергетическое агентство рекомендует отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках», передает РИА Новости.
Как отмечается, это связано с тем, что район не представляет угрозы для судов.
В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от ЕП срочно создать комиссию для расследования теракта на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С соответствующим заявлением он выступил перед евроинститутом.