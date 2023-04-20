DEA призвало отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках»

Датское энергетическое агентство рекомендует отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках», передает РИА Новости.

Как отмечается, это связано с тем, что район не представляет угрозы для судов.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.