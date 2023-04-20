В Киеве образовалась километровая пробка из-за проезда кортежа генсека НАТО
В Киеве зафиксирована километровая автомобильная пробка из-за приезда генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает УНИАН.
По информации издания, водители с пониманием отнеслись к таким неудобствам, а некоторые выходили из машин поприветствовать делегацию НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее о прибытии Столтенберга в Киев сообщили украинские СМИ, опубликовавшие фото генсека НАТО в окружении украинских военных.
В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.