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В Киеве образовалась километровая пробка из-за проезда кортежа генсека НАТО

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В Киеве зафиксирована километровая автомобильная пробка из-за приезда генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает УНИАН.

По информации издания, водители с пониманием отнеслись к таким неудобствам, а некоторые выходили из машин поприветствовать делегацию НАТО, передает РИА «Новости».

Ранее о прибытии Столтенберга в Киев сообщили украинские СМИ, опубликовавшие фото генсека НАТО в окружении украинских военных.

Столтенберг назвал неожиданное последствие победы России

В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.

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