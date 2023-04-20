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Bloomberg: Макроном недовольны в ЕС

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Стремление президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для определения параметров переговоров России и Украины вызвало критику со стороны некоторых союзников в ЕС, сообщает Bloomberg. Критики считают, что такие усилия преждевременны и могут подорвать европейское единство.

По словам чиновников из европейских столиц, стратегия Макрона, предусматривающая создание основы для переговоров между Москвой и Киевом уже летом 2023 года, может «запутать ситуацию», так как Украина хочет получить контроль над всеми территориями, перешедшими к России. Париж сосредоточился на заявлении главы Китая Си Цзиньпина, сделанном во время недавнего визита Макрона в Пекин: Си сказал, что готов работать над переговорами. Некоторые в ЕС скептически настроены в отношении способности Китая служить нейтральным посредником, учитывая его «безграничную дружбу» с Россией.

Илон Маск предупредил об угрозе ИИ

Основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск заявил в интервью Fox News, что искусственный интеллект уже превзошел возможности большинства людей. Маск подчеркнул, что большинство не могут писать так же красиво, как ChatGPT, «и уж точно мало кто способен делать это одновременно качественно и быстро».

Маск допустил, что однажды человечество может утратить контроль над «каким-нибудь супер-ИИ» и он «решит сократить степень присутствия биологического интеллекта». В таком случае пригодятся специальные пароли для его отключения или даже некий механический выключатель, подчеркнул Маск.

Налоговая США: Белый дом покрывает Хантера Байдена

Сотрудник Налоговой службы США сообщил американским законодателям, что Белый дом ненадлежащим образом ведет уголовное расследование в отношении сына президента Джо Байдена, Хантера Байдена, пишет The Wall Street Journal. Расследование в отношении налогов, уплаченных Байденом-младшим, началось несколько лет назад, сообщалось, что его заподозрили в отмывании денег в рамках сделки с китайскими партнерами.

В письме, направленном в Конгресс, сказано, что у агента Службы внутренних доходов по уголовному надзору есть информация, которая противоречит показаниям, сделанным «высокопоставленным политическим назначенцем» под присягой по делу Байдена-младшего. Согласно письму, у надзорного органа также есть информация о «неустранении явных конфликтов интересов в окончательном решении по делу».

«Не знаем, что делать»: США в тупике из-за «ядерной дружбы» РФ и Китая

На китайском побережье, всего в 217 километрах от Тайваня, Пекин готовится к запуску нового реактора, который, по мнению Пентагона, будет поставлять топливо для расширения ядерного арсенала Китая, пишет The New York Times. Этот реактор «отлично справляется» с производством плутония, основного топлива для атомных бомб.

Ядерный материал для реактора поставляет Россия, подчеркивает газета. Сделка означает, что Россия и Китай сотрудничают в рамках проекта, который поможет им в ядерной модернизации и, по оценкам Пентагона, создаст арсеналы, совокупный размер которых может превзойти арсенал США. Пекин настаивает, что реактор будет использоваться исключительно в гражданских целях, но эта новая реальность побуждает к широкому переосмыслению американской ядерной стратегии. Генерал Марк Милли заявил Конгрессу, что США не смогут ничего сделать, чтобы «остановить, замедлить, сорвать, воспрепятствовать или разрушить китайскую программу ядерных разработок».«Мы не знаем, что делать», - вторит ему Генри Сокольски, бывший сотрудник Пентагона. Он задается вопросом, способны ли США сделать свое производство более мощным, что у России и Китая.

«Еще две страны развернули флаги против доллара»

Все больше стран мира выступают за дедолларизацию своих экономик - вслед за президентом Бразилии Лулой да Силвой глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо бороться с зависимостью от доллара, пишет турецкое издание Haber7. Экспорт Турции с использованием национальной валюты, турецких лир, увеличился на 89,1 процента за первые три с половиной месяца 2023 года, а импорт в лирах вырос на 170,8 процента.