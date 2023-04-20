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Макрон уступил Ле Пен в популярности

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Спустя год после выборов бывший кандидат в президенты и лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен оказалась популярнее лидера страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на социологическое исследование Французского института общественного мнения (IFOP).

Макрон уступил Ле Пен в популярности
© Lenta.ru

На вопрос, кого из двух политиков они бы предпочли, 47 процентов респондентов выбрали Ле Пен, и только 42 процента — Макрона. Отмечается, что 11 процентов опрошенных воздержались от ответа.

Результаты исследования показали, что Ле Пен более популярна среди женщин — 52 процента опрошенных француженок выбрали ее, а не лидера страны.

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