ЕС введет безвизовый режим с Косово

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на его непризнание пятью странами союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер.

Отмечается, что обладатели паспортов Косово смогут посещать Евросоюз без виз на срок до 90 дней за любой период в 180 дней.

Напомним, что на данный момент из 27 стран Евросоюза Косово все еще не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния. Вместе с тем Брюссель оказывает давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета региона. Это бы сняло основания для его непризнания странами ЕС, а также позволило бы интегрировать Косово в союз отдельно от Сербии.