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ЕС введет безвизовый режим с Косово

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Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на его непризнание пятью странами союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер.

ЕС введет безвизовый режим с Косово
© РИА Новости

Отмечается, что обладатели паспортов Косово смогут посещать Евросоюз без виз на срок до 90 дней за любой период в 180 дней.

Напомним, что на данный момент из 27 стран Евросоюза Косово все еще не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния. Вместе с тем Брюссель оказывает давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета региона. Это бы сняло основания для его непризнания странами ЕС, а также позволило бы интегрировать Косово в союз отдельно от Сербии.

Ранее Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Если же Белград и непризнанная республика нарушат их положения, то выплату средств отложат до разрешения возникших проблем.

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