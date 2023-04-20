Политолог оценил сообщения о требовании Киева задержать в Турции судно с зерном
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения СМИ о выдвинутом Украиной к Турции требовании задержать судно с якобы загруженным в Крыму зерном.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что украинская прокуратура обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По данным американского издания, корабль под флагом Панамы Bomustafa O прибыл в порт Самсун в понедельник, 17 апреля. Украинская прокуратура утверждает, что на его борту находится 19 тысяч тонн ячменя, вывезенного с территорий Крыма. Корабль управляется базирующейся в Дубае компанией Tower Shipping Co, говорится в материале WSJ.
Большинство стран мира предпочитают не участвовать в санкциях и сотрудничать с Россией. Это большая часть человечества. Главные страны, которые работают в данном направлении, — это Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому это не странно, что именно по ОАЭ "наносится удар".
Анкара же обычно действует по принципу "и нашим, и вашим". Тут возможны разные варианты ее реакции на требования киевских властей. Но главным приоритетом для Анкары всегда является собственная выгода, которая сейчас заключается в том, чтобы Турция была зерновым хабом. Поэтому турки могут на время арестовать судно, а потом его отпустить. Это наиболее вероятное развитие событий.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Политолог подчеркнул, что требования Киева по проверке судна с зерном, помимо прочего, затрагивают интересы ОАЭ.
"Турция в последнее время улучшила отношения с ОАЭ. Для нее это важные отношения, и вряд ли Анкара будет их ухудшать", — отметил собеседник.
Говоря о перспективах зерновой сделки, Марков подчеркнул, что американцы и европейцы не выполняют договоренности, о чем неоднократно заявляли в России.
"Москва полна решимости выйти из этой сделки, поскольку на Западе не выполняют условия соглашения. Сделку продлили на два месяца только для того, чтобы помочь Реджепу Тайипу Эрдогану победить на выборах главы государства. Для него это важно и с точки зрения финансов, и с точки зрения геополитического авторитета", — заявил эксперт.
По словам Маркова, 18 мая зерновая сделка "с большой вероятностью будет прекращена".
"Но там есть другой момент. Сейчас киевский режим ведет переговоры с Турцией касательно вывоза зерна после прекращения участия России в сделке. И тут возникает вопрос: решится ли Россия наносить удары по этим кораблям - не просто выйти из сделки, но и прекратить ее силовым образом?" - сказал политолог.
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Россия не видит прогресса в выполнении обязательств перед ней в рамках зерновой сделки, разговор по этой теме назрел.