Большинство стран мира предпочитают не участвовать в санкциях и сотрудничать с Россией. Это большая часть человечества. Главные страны, которые работают в данном направлении, — это Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому это не странно, что именно по ОАЭ "наносится удар".



Анкара же обычно действует по принципу "и нашим, и вашим". Тут возможны разные варианты ее реакции на требования киевских властей. Но главным приоритетом для Анкары всегда является собственная выгода, которая сейчас заключается в том, чтобы Турция была зерновым хабом. Поэтому турки могут на время арестовать судно, а потом его отпустить. Это наиболее вероятное развитие событий.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований