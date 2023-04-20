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В Вооруженных силах США объяснили вспышку в небе над Киевом

Солнечный зонд НАСА RHESSI, за падение которого многие приняли вчерашнюю вспышку в небе над Киевом, сошел с орбиты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Космического командования Вооруженных сил США, он уже сгорел в атмосфере.

В Вооруженных силах США объяснили вспышку в небе над Киевом
© globallookpress.com

Спутник RHESSI был запущен в 2002 году и продолжал работать до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты наблюдал за вспышками на Солнце. Научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей.

Напомним, что вечером в среду, 19 апреля, над Киевом и областью прогремели взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Они произошли до объявления в регионе сигнала о воздушной тревоге. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак писал в соцсетях о том, что вспышка стала следствием работы ПВО, однако позднее удалил свое сообщение.

После украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал происшествие в небе над украинской столицей с падением на Землю спутника НАСА. В организации опровергли эту информацию — в тот момент аппарат еще находился на орбите.

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