Солнечный зонд НАСА RHESSI, за падение которого многие приняли вчерашнюю вспышку в небе над Киевом, сошел с орбиты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Космического командования Вооруженных сил США, он уже сгорел в атмосфере.

Спутник RHESSI был запущен в 2002 году и продолжал работать до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты наблюдал за вспышками на Солнце. Научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей.

Напомним, что вечером в среду, 19 апреля, над Киевом и областью прогремели взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Они произошли до объявления в регионе сигнала о воздушной тревоге. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак писал в соцсетях о том, что вспышка стала следствием работы ПВО, однако позднее удалил свое сообщение.