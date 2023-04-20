В Германии оценили возможность прямой интервенции НАТО на Украину

«На Украине не будет сухопутных войск [НАТО]. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. На Украине [также] не будет [европейских истребителей], ни Tornado, ни Eurofighter», — заявила она, добавив, что украинские пилоты вряд ли смогут быстро получить необходимую квалификацию для управления этими истребителями.