Лукашенко: Россия и Белоруссия выстоят против попыток втянуть их в третью мировую войну

"Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт на Украине втягивают нас всех в третью мировую войну. Однако убежден: у них и тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и теперь", - сказал Лукашенко.