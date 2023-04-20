Лукашенко: Россия и Белоруссия выстоят против попыток втянуть их в третью мировую войну
Белоруссия и Россия вместе выстоят против попыток современных нацистов и прочих деструктивных сил втянуть их в третью мировую войну через конфликт на Украине. Об этом в четверг на встрече с прибывшим с визитом в Минск губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт на Украине втягивают нас всех в третью мировую войну. Однако убежден: у них и тогда не получилось уничтожить наши народы, не получится и теперь", - сказал Лукашенко.