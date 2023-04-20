Американские власти замалчивают тот факт, что российским войскам невозможно противостоять. Об этом заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, пишет РИА Новости.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», - пояснил в интервью Fox News Роберт Кеннеди-младший, заявивший ранее о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

При этом он подчеркнул, что украинский кризис стал головной болью для Вашингтона, так как ускоряет сближение России и Китая.

Политик также задался вопросом, что США забыли на Украине.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.