Кеннеди-младший рассказал скрываемую США правду о российских войсках
Американские власти замалчивают тот факт, что российским войскам невозможно противостоять. Об этом заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, пишет РИА Новости.
«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», - пояснил в интервью Fox News Роберт Кеннеди-младший, заявивший ранее о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.
При этом он подчеркнул, что украинский кризис стал головной болью для Вашингтона, так как ускоряет сближение России и Китая.
Политик также задался вопросом, что США забыли на Украине.
Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.
В начале февраля США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. При этом опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что около четверти американцев считают помощь США Украине чрезмерной. Этот показатель увеличился на шесть процентных пунктов с сентября и на 19 процентных пунктов с марта.