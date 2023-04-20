Польша призвала ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов

Польша предлагает Евросоюзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM, в этот список входят также яйца, птица, сахар и мед.

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Напомним, что ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запрет на импорт украинского зерна и другой продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, которые поступают на общеевропейский рынок без пошлин и наносят ущерб бизнесу местных фермеров.

В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры стран указали, что из-за значительного роста поставок с Украины «произошел беспрецедентный рост импорта» зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.

RMF FM отмечает, что установить общий запрет будет сложно, поскольку у каждой из стран есть свои требования. В частности, Болгария предлагает расширить запрет на муку и масло, а Венгрия — на птицу, мед и муку. Согласованный между государствами список вышел слишком обширным. Переговоры по нему должны продолжиться в ближайшие дни.