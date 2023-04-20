$81.65+0.0589.37-0.20
39 минут назад

Польша призвала ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов

Никита Бородкин

Польша предлагает Евросоюзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM, в этот список входят также яйца, птица, сахар и мед.

Польша призвала ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запрет на импорт украинского зерна и другой продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, которые поступают на общеевропейский рынок без пошлин и наносят ущерб бизнесу местных фермеров.

В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры стран указали, что из-за значительного роста поставок с Украины «произошел беспрецедентный рост импорта» зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.

RMF FM отмечает, что установить общий запрет будет сложно, поскольку у каждой из стран есть свои требования. В частности, Болгария предлагает расширить запрет на муку и масло, а Венгрия — на птицу, мед и муку. Согласованный между государствами список вышел слишком обширным. Переговоры по нему должны продолжиться в ближайшие дни.

Отметим, что ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как заявлял министр сельского хозяйства страны Петре Дая, Еврокомиссия просит отменить решение о запрете импорта, называя его «незаконным», поскольку они противоречат соглашениям об ассоциации Украины и ЕС.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий