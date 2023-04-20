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38 минут назад

В НАСА прокомментировали сообщения о падении спутника США над Киевом

Никита Бородкин

Сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом недостоверны. Как пишет РИА Новости со ссылкой на НАСА, аппарат, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, в момент вспышки все еще находился на орбите.

Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал происшествие в небе над украинской столицей с падением на Землю спутника НАСА.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите», — заявили в американском космическом агентстве.

Там добавили, что по этому вопросу организация работает совместно с Минобороны США. В атмосферу земли аппарат должен был войти около 03:50 мск, с возможным отклонением в один час. Взрыв в небе над Киевом прогремел почти на шесть часов раньше этого времени. В НАСА подчеркнули, что риск причинения вреда кому-либо на Земле в результате падения аппарата крайне мал.

В Киеве сообщили, что на город упал американский спутник

Напомним, что вечером в среду, 19 апреля, над Киевом и областью прогремели взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Они произошли до объявления в регионе сигнала о воздушной тревоге. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак писал в соцсетях о том, что вспышка стала следствием работы ПВО, однако позднее удалил свое сообщение.

В мире,Видео,Сергей Попко,Андрей Ермак,Роскосмос,NASA,
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