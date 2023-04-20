Сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом недостоверны. Как пишет РИА Новости со ссылкой на НАСА, аппарат, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, в момент вспышки все еще находился на орбите.

Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал происшествие в небе над украинской столицей с падением на Землю спутника НАСА.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите», — заявили в американском космическом агентстве.

Там добавили, что по этому вопросу организация работает совместно с Минобороны США. В атмосферу земли аппарат должен был войти около 03:50 мск, с возможным отклонением в один час. Взрыв в небе над Киевом прогремел почти на шесть часов раньше этого времени. В НАСА подчеркнули, что риск причинения вреда кому-либо на Земле в результате падения аппарата крайне мал.