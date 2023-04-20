«Риски растут»: в США рассказали, на какую глобальную авантюру пошел Байден

Американский лидер Джо Байден ввязался в авантюру, решив помогать Украине и при этом противостоять КНР, сообщает Bloomberg.

До сих пор Белый дом действовал так, как будто он может оказывать Киеву необходимую помощь, при этом готовиться к надвигающемуся конфликту с Пекином. В статье при этом указывается, что оборонный бюджет США был увеличен незначительным образом. Однако чем дольше продолжится конфликт в бывшей советской республике, тем больше влияния ситуация окажет на политику Вашингтона по всему миру и добавит американскому президенту сложности.

Данная стратегия, как считает агентство, изначально является авантюрой. Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски. Для решения внешнеполитических целей Байдену придется начать срочное перевооружение своей армии, в противном случае Вашингтону придется пожертвовать своими амбициями на международной арене.