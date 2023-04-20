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15 минут назад

WSJ: Киев требовал от Анкары задержать судно с якобы загруженным в Крыму зерном

ТАСС

Украина обращалась к Турции с требованием задержать судно, которое, как утверждали в Киеве, было загружено зерном в Крыму. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Киев потребовал от Анкары задержать судно ОАЭ с зерном из Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее сведениям, принадлежащее компании из Дубаи судно с 19 тыс. тонн ячменя под панамским флагом прибыло в турецкий порт в понедельник. Украинская прокуратура попросила Турцию задержать сухогруз, так как, по ее предположениям, часть зерна на судно была сгружена, когда оно находилось на якоре в Керченском проливе. Украинские власти, указывает издание, хотят, чтобы Турция взяла пробы зерна на экспертизу, а также допросила капитана судна и его команду. По данным газеты, Генпрокуратура Украины написала Турции письмо, обосновав свой запрос тем, что зерно было, по ее мнению, "незаконно экспортировано" с "занятых Россией украинских территорий".

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Издание не уточняет, как отреагировали на это обращение турецкие власти. Их представители не ответили на запрос газеты с просьбой о прояснении ситуации.

Как отмечает The Wall Street Journal, с подобным требованием Украина выступает на фоне роста напряженности вокруг зерновой сделки.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле два дня. На вопрос о том, почему это происходит, он ответил, что причина заключается в "отсутствии согласия" сторон. При этом он подчеркнул, что в Совместном координационном центре в Стамбуле идет активное обсуждение с участием представителей России, Украины и Турции.

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В распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой сообщалось, что сложности с регистрацией новых судов и проведением их инспекции возникают исключительно из-за действий представителей Украины, а также сотрудников ООН, которые, "по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять". По ее словам, Киев стремится вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь ни злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев.

В мире,СВО,Стефан Дюжаррик,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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