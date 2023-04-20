Киев потребовал от Анкары задержать судно ОАЭ с зерном из Крыма

Украина обращалась к Турции с требованием задержать судно, которое, как утверждали в Киеве, было загружено зерном в Крыму. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, принадлежащее компании из Дубаи судно с 19 тыс. тонн ячменя под панамским флагом прибыло в турецкий порт в понедельник. Украинская прокуратура попросила Турцию задержать сухогруз, так как, по ее предположениям, часть зерна на судно была сгружена, когда оно находилось на якоре в Керченском проливе. Украинские власти, указывает издание, хотят, чтобы Турция взяла пробы зерна на экспертизу, а также допросила капитана судна и его команду. По данным газеты, Генпрокуратура Украины написала Турции письмо, обосновав свой запрос тем, что зерно было, по ее мнению, "незаконно экспортировано" с "занятых Россией украинских территорий".

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Издание не уточняет, как отреагировали на это обращение турецкие власти. Их представители не ответили на запрос газеты с просьбой о прояснении ситуации.

Как отмечает The Wall Street Journal, с подобным требованием Украина выступает на фоне роста напряженности вокруг зерновой сделки.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле два дня. На вопрос о том, почему это происходит, он ответил, что причина заключается в "отсутствии согласия" сторон. При этом он подчеркнул, что в Совместном координационном центре в Стамбуле идет активное обсуждение с участием представителей России, Украины и Турции.